Grote brand in centrum Delfzijl, uitslaand in woning boven winkelpand

In het centrum van Delfzijl woedt zaterdag een flinke brand in een woning aan de Landstraat. De brand woedt in het dak, en was enige tijd uitslaand. De bewoners hebben het pand op tijd weten te verlaten, waardoor niemand gewond is geraakt.

De brand is gepaard gegaan met flinke rookontwikkeling, wat zorgde voor overlast in de omgeving. De Landstraat, gelegen in een dichtbebouwd gebied, bleef enige tijd afgezet terwijl de hulpdiensten aan het werk waren.

Iets na 20.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Het vuur is nog niet helemaal gedoofd, maar breidt zich niet langer uit, aldus de veiligheidsregio. De komende tijd is de brandweer bezig met nablussen.

Om genoeg bluswater op de locatie te krijgen, moest de Buitensingel in Delfzijl worden afgesloten voor verkeer. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. Brandweerlieden zijn enige tijd bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen en uitbreiding naar omliggende panden te voorkomen. Daarbij heeft de brandweer gaten in het dak van het pand gemaakt. Daardoor kan het vuur van buitenaf worden bestreden, vanaf twee hoogwerkers.

Hart van Nederland/ANP