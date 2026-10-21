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Drie mensen naar ziekenhuis na grote woningbrand in Gouda

Brand

Vandaag, 06:45

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In drie woningen heeft brand gewoed aan de Regulierenhof in Gouda. Er werden meerdere woningen ontruimd en drie personen werden naar het ziekenhuis gebracht, aldus de Veiligheidsregio Hollands Midden. De veiligheidsregio spreekt van een grote brand, die in de nacht van dinsdag op woensdag begon in één woning en oversloeg naar twee andere woningen.

Naast de drie getroffen woningen werden ook woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. De brandweer heeft daar metingen naar koolmonoxide uitgevoerd. Omdat de metingen geen verhoogde waarden lieten zien, mochten deze bewoners terug naar huis.

De bewoners van de drie getroffen woningen kunnen voorlopig nog niet terug. Daar is de brandweer nog bezig met nablussen, waardoor er nog geen koolmonoxidemetingen konden worden uitgevoerd.

Brandweer nog bezig met nablussen

Omstreeks 05.30 uur woensdagochtend werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden en er worden sloopwerkzaamheden uitgevoerd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Door ANP
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