Brand in bedrijfspand Gorredijk nog niet onder controle, nog steeds vlammen te zien

Er is een uitslaande brand uitgebroken bij een bouwbedrijf in Gorredijk. Bij de brand komt veel rook vrij. In het gebied rondom Gorredijk hebben mensen een NL-Alert ontvangen. Mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1, wat betekent dat verschillende hulpdiensten beter met elkaar samen kunnen werken. Dan gaat het om bijvoorbeeld de brandweer, de politie en geneeskundige zorg.

Baukje Boekema van de veiligheidsregio Frysl ân vertelt dat de brandweer nog niet naar binnen kan bij het pand, maar dat de schade enorm zal zijn.

Explosiegevaar door gasflessen

Boekema vertelt dat er in een nieuwbouwgedeelte van het pand gasflessen liggen die kunnen ontploffen. "We doen alles op alles om overslag naar die nieuwbouw te voorkomen. Zoals het nu lijkt lukt dat ook."

Volgens de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers gevallen. Naastgelegen bedrijven zijn vanwege de grootte van de brand ook ontruimd.

De brand is vooralsnog niet onder controle. Hoe lang de bluswerkzaamheden nog gaan duren, is niet duidelijk.