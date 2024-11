Grote brand bij restaurant Roermond veroorzaakt veel rookoverlast

Bij een restaurant aan het Kazerneplein in Roermond is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio.

De rook veroorzaakte ook overlast in de buurt en op een provinciale weg. Door de rook en de hitte was het moeilijk de brandhaard te vinden, maar uiteindelijk lukte dat.

Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw, en er vielen geen gewonden. De schade lijkt aanzienlijk, maar de exacte omvang moet nog in kaart worden gebracht.

Inmiddels is de brand geblust.