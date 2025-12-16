Volg Hart van Nederland
Grote brand bij metaalverwerkingsbedrijf in Bunnik onder controle

Brand

Vandaag, 07:07 - Update: 1 uur geleden

De brand bij een metaalverwerkingsbedrijf aan de Rumpsterweg in Bunnik is onder controle, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het hele pand heeft volgens de Veiligheidsregio Utrecht volledig in brand gestaan.

Het bedrijf is verbonden met vier andere panden. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur over is geslagen naar omliggende panden.

Beeld: Koen Laureij

Beeld: Koen Laureij

Het bedrijf staat op een industrieterrein. Door waterwinning om de brand te blussen lagen er slangen op de weg, waardoor het terrein slecht bereikbaar was. Inmiddels is het weer beter bereikbaar.

De veiligheidsregio adviseerde omwonenden tijdens de brand om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Dat advies is inmiddels ook niet meer nodig.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

