Grote brand bij metaalverwerker in Emmen, NL-alert voor omwonenden

Bij een grote brand in Emmen komt veel rook vrij. De brand vindt plaats op het terrein van een metaalverwerkingsbedrijf. Er is veel brandweer aanwezig om de brand te blussen, maar het blussen kan nog wel even duren, is de verwachting van de veiligheidsregio Drenthe.

Omwonenden hebben een NL-alert ontvangen vanwege de rook. Ze worden aangeraden om ramen en deuren te sluiten.

Omdat er aluminium in brand staat, kunnen er ongezonde stoffen in de rook zitten, meldt de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Wel is duidelijk dat er geen gewonden zijn gevallen.