Boswachter toont schade na verwoestende brand in Drunen: 'Je wordt er verdrietig van'

Afgelopen zaterdag werden honderd brandweerlieden ingezet om een enorme brand te blussen in het bos bij Drunen. Pas zondagmiddag kon het sein 'brand meester' worden gegeven. De natuur heeft flinke schade opgelopen. Hart van Nederland ging met boswachter Annette den Dulk op pad om de schade in kaart te brengen.

De politie is op zoek naar getuigen die zaterdag in de buurt waren van de brand in het natuurgebied bij het Brabantse Drunen. Hoe het vuur is ontstaan, is volgens de politie nog onduidelijk. Of er sprake is van brandstichting, is op dit moment niet te zeggen, aldus een woordvoerster. Omdat de brand zich over een groot gebied verspreidde, zal het volgens haar lastig zijn om de oorzaak vast te stellen.

De brand ontstond in een deel van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Zondag aan het begin van de middag liet de brandweer weten het vuur volledig onder controle te hebben.