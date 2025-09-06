Terug

Brand verwoest garageboxen in Stadskanaal, politie onderzoekt brandstichting

Vandaag, 09:58

In Stadskanaal zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere garageboxen aan de Vlaanderlaan zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie sluit brandstichting niet uit, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Rond 01.20 uur werd de brandweer gealarmeerd. Bij aankomst stonden drie garageboxen volledig in brand. De brandweer moest de deuren van zeker tien boxen openbreken om uitbreiding van het vuur te voorkomen.

Er kwam veel rook vrij en meerdere korpsen uit de regio, waaronder die uit Stadskanaal en Gasselternijveen, werden ingezet om het vuur te bestrijden. Er vielen geen gewonden. De schade aan de garageboxen is aanzienlijk. In een van de boxen stond een oldtimer, die rookschade opliep, aldus een correspondent ter plaatse.

Oorzaak brand

De politie doet buurtonderzoek en forensisch onderzoek op de plaats van de brand. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten.

Ook in augustus 2024 woedde er al een grote brand bij dezelfde rij garageboxen, waarbij eveneens brandstichting vermoed werd. Afgelopen 14 augustus was de brandweer ook al uitgerukt voor een reeks branden in Stadskanaal. Het ging toen om autobranden aan de Lyceumlaan die op enige afstand van elkaar stonden.

