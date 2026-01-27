Vrachtschip met ruim duizend auto's stuurloos na brand op Noordzee

Een autotransportschip is stuurloos geraakt op de Noordzee, ten noorden van het Waddeneiland Rottumerplaat. Kort na vertrek uit de Duitse havenstad Emden brak brand uit in de machinekamer. Het schip, de Thames Highway, ligt stil op zee en wordt teruggesleept naar de haven van vertrek.

De brand is inmiddels geblust, meldt het Duitse Centrale Commando voor Maritieme Noodsituaties. Aan boord zijn achttien bemanningsleden en een loods. Niemand raakte gewond. Wel kan het schip niet meer op eigen kracht varen.

Speciaal brandweerteam

Volgens het noodcommando handelde de bemanning snel, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. Speciale brandweerlieden voor operaties op zee zijn per helikopter aan boord gebracht. Zij blijven voorlopig op het schip om de situatie in de gaten te houden.

Op de site vesselfinder is te zien dat meerdere Nederlandse sleepboten in de buurt van het schip varen. Zij begeleiden de Thames Highway terug naar Emden. Het schip vaart onder de vlag van de Bahama’s en was onderweg naar het Engelse Grimsby.

Bijna 1300 voertuigen aan boord

Aan boord zijn 1294 voertuigen, waaronder 477 elektrische auto’s. Het incident roept herinneringen op aan de brand op de Fremantle Highway in juli 2023, boven Ameland.

Bij de berging van het schip waren er grote zorgen over de mogelijk milieuschade:

1:09 Alles op alles om brandend schip niet te laten zinken: 'Kan milieuramp betekenen'

Bij de brand kwam er toen een bemanningslid om het leven en werd het schip dagen later naar de Eemshaven gesleept. Later werd vastgesteld dat een elektrische auto de brand had veroorzaakt.