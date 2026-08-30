Brandweer in Meeden al bijna dag bezig met blussen brand in hoogspanningsstation

De brandweer is al sinds gisteravond bezig met het blussen van een brand in een hoogspanningsstation van TenneT aan de Benedenveensloot in Meeden. Door de hoge spanning is de brand moeilijk onder controle te krijgen en laait het vuur steeds opnieuw op. De brandweer heeft al verschillende speciale blusmiddelen ingezet, waaronder een blusrobot. Vanwege de omvang van de brand is opgeschaald GRIP 2. Daar is sprake van als er ook een inzet van hulpverleningsdiensten buiten de plaats van het incident (brongebied) nodig is.

Ramen en deuren sluiten

De verwachting is dat de brandweer nog wel enkele uren bezig zal zijn met het bestrijden van de brand. "Het is een defensieve inzet", zegt Annegreeth Nijhof van de brandweer tegen Hart van Nederland. "Dat betekent dat we vanaf buiten het gebouw het station blijven koelen." Met die aanpak wil de brandweer voorkomen van dat de brand zich verspreidt naar omliggende objecten.

Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren vooralsnog gesloten te houden, om zo de rook buiten te houden. "De geur is hinderlijk, maar kan geen kwaad. Dus dat is ook goed om te weten", aldus Nijhof. Een groot deel van de omgeving is voorlopig afgesloten voor verkeer.