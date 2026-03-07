Volg Hart van Nederland
NL-Alert voor zeer grote brand bij bedrijf met gevaarlijke stoffen in Farmsum

Brand

Vandaag, 12:14

Bij een bedrijf op een industrieterrein in het Groningse Farmsum heeft enige tijd een zeer grote brand gewoed, meldt de veiligheidsregio. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd.

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en zo mogelijk ventilatiesystemen uit te schakelen. De brand woedde in een pand waar chemische, gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen.

Het vuur was na korte tijd onder controle. De brandweer denkt nog wel enige tijd bezig te zijn met het nablussen. Door de omvang van de brand was de situatie enige tijd opgeschaald naar GRIP-2, een verhoogd niveau dat onder meer aangeeft dat er ook hulpdiensten uit de rest van de regio nodig zijn.

Door ANP

