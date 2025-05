'Gewonde bij uitslaande brand in Groningen, persoon opgepakt'

Een woning aan de Nachtegaalstraat in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een grote brand. Verschillende omliggende huizen moesten worden ontruimd.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei om 04.30 uur zaterdagochtend dat het sein brand meester was gegeven. Volgens plaatselijke media was er een gewonde gevallen, maar dat kon de woordvoerder niet bevestigen.

Een persoon werd na het incident meegenomen door de politie, meldt een correspondent ter plaatse. Waarom de persoon is meegenomen, is nog niet duidelijk. De getroffen woning is voorlopig onbewoonbaar. Voor de bewoners wordt vervangende huisvesting gezocht. Of de overige bewoners van de omliggende huizen snel terug kunnen, is onzeker.

