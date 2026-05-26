Asbest vrijgekomen bij grote brand in loods Zutphen

In Zutphen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand gewoed aan de Marsweg. Een loods van 40 bij 10 meter is volledig afgebrand. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen, maar dat is alleen neergeslagen op het terrein van het timmerbedrijf waar de brand woedde.

De brandweer meldde de brand even na middernacht. Rond 03.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen bedrijven.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de asbestdeeltjes op het terrein van het bedrijf dinsdag door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd worden. In de omgeving zijn ook zwarte polyesterdeeltjes afkomstig van het dak neergekomen. Deze kunnen gewoon met de hand worden opgepakt en worden weggegooid.