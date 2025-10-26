Terug

Dode door brand in huis Zuilichem, mogelijk bewoner (87)

Brand

Vandaag, 18:42

Bij een woningbrand in Zuilichem in de Gelderse Bommelerwaard is een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Het Brabants Dagblad meldt dat het gaat om de 87-jarige bewoner.

De politie kan dat niet bevestigen. Een woordvoerster meldt dat de identiteit en doodsoorzaak onderzocht worden. Voor zover bekend waren tijdens de brand geen andere mensen in het huis aan de Burgemeester Hobolaan.

De brand brak aan het einde van de middag uit. Rond 18.00 uur meldde de brandweer dat het vuur was geblust.

Door ANP

