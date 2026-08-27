Grote uitslaande brand bij bedrijvenpand in Winterswijk

Bij een bedrijfsverzamelpand aan de Koningsweg in Winterswijk heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. Vanwege de rook werd een NL-Alert verstuurd en ook Duitse brandweerlieden kwamen helpen met blussen. Rond 04.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.

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Volgens Omroep Gelderland lijkt de brand te zijn ontstaan bij een rijschool in het pand. De brandweer zette veel materieel in om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Die werden natgehouden. Ook waren hoogwerkers en groot watertransport nodig, onder meer omdat de brand lastig bereikbaar was.

Tegenover het brandende pand staan woningen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland stond de wind niet richting de huizen en hoefden bewoners daarom niet te worden geëvacueerd. Mensen in de regio kregen via het NL-Alert wel het advies om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.

Dat alarm is inmiddels ook ingetrokken.