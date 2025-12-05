Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Felle brand in woning Westervoort, twee gewonden naar ziekenhuis

Brand

Vandaag, 11:00

Link gekopieerd

Een uitslaande brand aan de Jagerskamp in het Gelderse Westervoort heeft vrijdagochtend voor flinke schade gezorgd aan een benedenwoning. Ook zijn twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak van de vlammenzee is nog niet bekend.

De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag rond de klok van 03.00 uur. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat ook een kerstboom die in het pand stond mee heeft gebrand, maar het is niet helder of de boom ook de oorzaak was van de brand. Soms komt het voor dat kerstverlichting te heet wordt en de boom doet ontvlammen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ziekenhuis

Toegesnelde hulpdiensten hebben twee personen weten te redden. Of dit de bewoners van de benedenwoning, van de woning erboven of omstanders waren is nog niet bekend. De twee zijn ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis overgebracht voor een verdere behandeling.

De brandweer heeft de vlammen snel kunnen doven. Op beelden van een correspondent is te zien dat er veel schade is aan het pand en dat binnen in de woning grote delen zwartgeblakerd zijn. De exacte oorzaak van de brand is nog in onderzoek.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.