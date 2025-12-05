Felle brand in woning Westervoort, twee gewonden naar ziekenhuis

Een uitslaande brand aan de Jagerskamp in het Gelderse Westervoort heeft vrijdagochtend voor flinke schade gezorgd aan een benedenwoning. Ook zijn twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak van de vlammenzee is nog niet bekend.

De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag rond de klok van 03.00 uur. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat ook een kerstboom die in het pand stond mee heeft gebrand, maar het is niet helder of de boom ook de oorzaak was van de brand. Soms komt het voor dat kerstverlichting te heet wordt en de boom doet ontvlammen.

Ziekenhuis

Toegesnelde hulpdiensten hebben twee personen weten te redden. Of dit de bewoners van de benedenwoning, van de woning erboven of omstanders waren is nog niet bekend. De twee zijn ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis overgebracht voor een verdere behandeling.

De brandweer heeft de vlammen snel kunnen doven. Op beelden van een correspondent is te zien dat er veel schade is aan het pand en dat binnen in de woning grote delen zwartgeblakerd zijn. De exacte oorzaak van de brand is nog in onderzoek.