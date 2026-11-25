Bij een loods bij een houtbedrijf in het Gelderse Waardenburg is een grote brand uitgebroken. Hierbij komt veel rook vrij. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig op de Industrieweg.

De veiligheidsregio meldt dat bij de brand geen gewonden zijn gevallen. De brand zou zijn ontstaan in de houtzagerij, in een ruimte waar machines staan.

De rookwolken waren dinsdagmiddag te zien tot bij de nabijgelegen snelweg A2. De brandweer is nog altijd aan het blussen, maar de rookontwikkeling wordt minder. Er wordt geadviseerd om in de omgeving ramen en deuren dicht te houden.