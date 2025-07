Porsche verwoest door vuurzee op oprit in Rossum: politie onderzoekt brandstichting

In het Gelderse Rossum is in de nacht van dinsdag op woensdag een geparkeerde Porsche Macan volledig uitgebrand. De auto stond op de oprit van een woning aan de Burchtstraat. Ook een tweede voertuig, een Mercedes G500, liep forse brandschade op. De politie houdt rekening met brandstichting.

De melding kwam rond 01.50 uur binnen. Toen de brandweer arriveerde, stond de Porsche al volledig in lichterlaaie. Volgens een correspondent duurde het blussen van de autobrand langer dan normaal, omdat de brandstoftank van het voertuig gescheurd was.

Na het blussen zette de politie het gebied af en verklaarde het tot plaats delict. Drie politie-eenheden kwamen ter plaatse. Volgens de politie wordt er serieus rekening gehouden met brandstichting. De forensische opsporing doet later onderzoek naar de precieze oorzaak.

Dure wagens

De schade aan de Porsche is zo groot dat het voertuig als verloren wordt beschouwd. Ook de Mercedes, die naast de Porsche stond, raakte zwaar beschadigd door de hitte en de vlammen. De twee wagens zijn allesbehalve goedkoop: de Porsche heeft een nieuwprijs van zo'n 100.000 euro. De Mercedes is zelfs nog duurder, met een nieuwprijs van rond de 200.000 euro.