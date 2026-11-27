Een stevige brand heeft de brandweer druk bezig gehouden bij een woning in het Gelderse Ravenswaaij. Het gebouw is door de vlammenzee verzwolgen, en kan helaas als verloren worden beschouwd. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.

Op beelden is grote inzet van hulpdiensten te zien, de brandweer had onder andere een hoogwerker meegenomen om het vuur te bestrijden. Ook was er een flinke rookontwikkeling. "Dankzij het snelle optreden konden de hulpdiensten een naastgelegen schuur behouden", stelt de veiligheidsregio.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het nablussen van de brand, die rond de klok van 13.30 uur ontstond, zal nog enige tijd gaan duren.