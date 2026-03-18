Brandweer redt twee honden bij brand Nijmegen, één buiten bewustzijn

Brand
Vandaag, 06:41 - Update: 2 uur geleden
In een pand aan de Vlaamsegas in Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Volgens een correspondent ter plaatse zijn daarbij twee honden uit het brandende gebouw gehaald.
Eén hond kon zelfstandig lopen, de andere zou buiten bewustzijn zijn geraakt door rookinhalatie. De dierenambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Hoe het nu met de dieren gaat, is niet bekend.
De brandweer rukte groots uit en schaalde op naar een zeer grote brand, omdat het vuur zich via het dak verspreidde. Er kwam veel rook vrij in de binnenstad. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten.
Rond 04.00 uur begon de brandweer met sloopwerkzaamheden. De straat ligt bezaaid met puin. Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers
