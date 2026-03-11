Vrouw (94) overleden bij woningbrand in Millingen aan de Rijn

Bij een grote brand in een woning in Millingen aan de Rijn (Gelderland) is in de nacht van dinsdag op woensdag een 94-jarige bewoonster om het leven gekomen. Het ging om een uitslaande brand in een vrijstaand huis aan de Palsstraat, meldt de politie.

De melding van de brand kwam rond 02.20 uur binnen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.