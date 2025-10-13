Kat overlijdt bij woningbrand in Harderwijk, huis vol rook

Bij een woningbrand aan het Jan van Nassaupark in Harderwijk is maandagochtend een kat om het leven gekomen. Door de brand kwam de hele woning vol rook te staan.

De brand woedde maandagochtend rond 10.10 uur in een appartement op de begane grond. Hulpdiensten werden daarop gealarmeerd. Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen, waren de vlammen al gedoofd. De woning stond nog wel vol met rook.

Rond 10:30 is het sein brandmeester gegeven en was het aan de brandweer om de woning te ventileren.

Kat overleden in de rook

De bewoonster van de getroffen woning is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een kat die zich op het moment van de brand in de woning bevond, is door rookinhalering om het leven gekomen.

Wat de oorzaak was van de brand is nog niet bekend. De politie en de brandweer doen onderzoek om vast te stellen wat er is gebeurd. Ook is er een Team Brandonderzoek (TBO) gealarmeerd.