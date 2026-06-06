Explosie bij frietkraam op evenement in Harderwijk: twee gewonden

Bij een explosie aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn zaterdag twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De explosie vond plaats bij een frietkraam van het Leger des Heils. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gebeurde het incident tijdens het opstarten van de kraam. Na de explosie ontstond een kleine brand, die snel door de brandweer werd geblust.

Mogelijk sprake van gasophoping

Volgens de aanwezige 112-correspondent vond de explosie vermoedelijk plaats doordat zich gas had opgehoopt in de kraam, waarna een ontsteking ontstond. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht.

Voor het incident werden meerdere ambulances, brandweervoertuigen en een traumahelikopter opgeroepen. De omgeving werd tijdelijk afgezet zodat hulpdiensten hun werk konden doen.

De frietkraam stond opgesteld tijdens een rommelroute in de wijk Slingerbos, waar bewoners tweedehands spullen verkopen. Op een naastgelegen terrein waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. De harde knal zorgde volgens de 112-correspondent voor flinke onrust in de buurt.