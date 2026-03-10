1100 geiten omgekomen bij uitslaande stalbrand in Epe

In het Gelderse Epe zijn in de nacht van maandag op dinsdag ongeveer 1100 geiten omgekomen bij een grote stalbrand. Toen de brandweer arriveerde, was de stal al niet meer te redden. Dat meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brandweer werd rond 01.30 uur gealarmeerd voor een uitslaande brand in een grote stal aan de Oenerweg. Omdat het gebouw niet meer te behouden was, richtten de hulpdiensten zich op het beschermen van naastgelegen gebouwen. Daarbij werden drie tankautospuiten, een redvoertuig en meerdere waterwagens ingezet.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Alle geiten die in de stal stonden, hebben de brand niet overleefd. In een ander deel van het gebouw konden later nog vijftig bokken worden gered. In de stal stonden ook landbouwmachines en lag hooi opgeslagen.

Nablussen

Dinsdagochtend worden sloopwerkzaamheden uitgevoerd om goed te kunnen nablussen, meldt de veiligheidsregio. Stichting Salvage is ter plaatse om de eigenaar te ondersteunen. Een gespecialiseerd bedrijf zal de overleden dieren ophalen. Er is geen asbest vrijgekomen.