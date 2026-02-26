Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brand gesticht in drie kerken in Ede: 'Had anders kunnen aflopen'

Brand

Vandaag, 18:28

Link gekopieerd

In Ede is een 27-jarige man opgepakt voor brandstichting bij drie kerken in één week tijd. Dat meldt de politie donderdag. De branden waren tussen 20 en 25 februari, steeds midden in de nacht. Er raakte niemand gewond, maar volgens de politie had het "uiteraard anders kunnen aflopen".

Het gaat om kerken aan de Otterloseweg, de Beukenlaan en de Grotestraat. De hulpdiensten wisten in alle gevallen de schade te beperken. Toch is de schrik groot, wordt verteld in bovenstaande video.

De verdachte werd woensdagavond aangehouden en wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. "Het onderzoek gaat door om te bekijken wat de aanleiding is geweest en hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.