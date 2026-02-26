Brand gesticht in drie kerken in Ede: 'Had anders kunnen aflopen'

In Ede is een 27-jarige man opgepakt voor brandstichting bij drie kerken in één week tijd. Dat meldt de politie donderdag. De branden waren tussen 20 en 25 februari, steeds midden in de nacht. Er raakte niemand gewond, maar volgens de politie had het "uiteraard anders kunnen aflopen".

Het gaat om kerken aan de Otterloseweg, de Beukenlaan en de Grotestraat. De hulpdiensten wisten in alle gevallen de schade te beperken. Toch is de schrik groot, wordt verteld in bovenstaande video.

De verdachte werd woensdagavond aangehouden en wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. "Het onderzoek gaat door om te bekijken wat de aanleiding is geweest en hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus de politie.