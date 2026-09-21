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Grote brand bij afvalverwerker Dinxperlo, noodknop tankstation gebruikt

Brand

Vandaag, 22:35

Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedt maandagavond een grote brand. Een of meerdere bergen met snoeiafval en kunststof staan in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen tankstation.

De brandende afvalbergen beslaan volgens de veiligheidsregio in totaal ongeveer 20 bij 30 meter. Bij de brand komt rook vrij. Mensen die daar last van hebben, krijgen het advies ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten.

Tankstation beschermd met watergordijn

Bij het naastgelegen tankstation is de toevoer van brandstof met een noodknop stopgezet. De brandweer heeft een watergordijn aangelegd om het tankstation tegen het vuur te beschermen.

Op het terrein van de afvalverwerker zijn mogelijk ook gasflessen aanwezig.

Afvalverwerker eerder gesloten

Volgens De Gelderlander woedt de brand op het terrein van afvalverwerker Complexie. Het bedrijf moest vorig jaar vanwege illegale praktijken de deuren sluiten. Op het terrein lag volgens de krant nog altijd onverwerkt afval.

Ook de Duitse brandweer is naar Dinxperlo gekomen om te helpen bij het bestrijden van de brand.

Door ANP
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