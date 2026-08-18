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Brand in zorginstelling Dieren, bewoners geëvacueerd

Brand in zorginstelling Dieren, bewoners geëvacueerd

Brand

Vandaag, 07:12

Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphensestraatweg in het Gelderse Dieren is dinsdagochtend veel rook vrijgekomen. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. De brand lijkt inmiddels uit te zijn, meldt de veiligheidsregio.

Het incident werd opgeschaald naar grote brand en GRIP 1, waardoor meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen.

Bewoners naar veilige plek gebracht

Het gaat om een zorginstelling waar onder meer mensen met dementie wonen. Uit voorzorg zijn de mensen van de afdeling op de eerste verdieping, waar de brand woedde, naar het restaurant op de begane grond gebracht. "Er zijn meerdere hulpverleners aanwezig om de betrokken mensen goed op te vangen en waar nodig zorg te bieden", aldus de veiligheidsregio.

De brand ontstond in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping van de zorginstelling. De begane grond en de tweede verdieping van het pand hoefden niet te worden ontruimd. "De zorg van alle bewoners kan gewoon doorgaan", meldt de veiligheidsregio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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