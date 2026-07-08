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Gaslek veroorzaakt grote brand in Asperen, tientallen woningen ontruimd

Brand

Vandaag, 06:18

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De brand die in de nacht van dinsdag op woensdag uitbrak door een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit. Het gas in de leiding buiten is afgesloten, waardoor het vuur gecontroleerd kon uitbranden, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Omliggende woningen zijn gekoeld om te voorkomen dat de brand naar die panden oversloeg. De bewoners van veertig woningen moesten uit voorzorg hun huis uit. Inmiddels is er geen gevaar meer voor de omgeving. Wel zitten meerdere woningen momenteel zonder stroom. Netbeheerder Stedin gaat daarmee aan de slag, aldus de veiligheidsregio.

De eerste meldingen van de brand aan de Verlengde Middelweg kwamen iets na 03.00 uur bij de brandweer binnen. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend.

Door ANP

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