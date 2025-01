Gebouw tafeltennisvereniging Lochem zwaar beschadigd door grote brand

Het gebouw van een tafeltennisvereniging in Lochem is zondagochtend zwaar beschadigd geraakt door een grote brand. Het vuur was rond 10.00 uur onder controle, maar de brandweer moet het dak slopen om de laatste vuurhaarden te kunnen doven.

De brand woedde op het dak van het verenigingsgebouw aan de Runmolenlaan in de Achterhoekse plaats. Door de brand en de hitte heeft ook het interieur zware schade opgelopen.

Drie woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis.

