Grote brand verwoest woning in Wolvega, meerdere huizen ontruimd

Brand

Vandaag, 06:33

In het Friese Wolvega zijn woningen ontruimd vanwege een grote brand. Meerdere rijtjeswoningen liepen rook- en waterschade op. Eén huis, een tussenwoning, brandde volledig uit. Rond 02.00 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was.

De brandweer liet even na middernacht weten na een melding onderweg te zijn naar de brand. Er waren toen geen personen meer binnen. Al snel werd opgeschaald naar grote brand. Dat gebeurt als er meer materieel en personeel nodig is om een brand te blussen.

Voor de getroffen bewoners is volgens de veiligheidsregio een opvangplek gezocht. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Daarbij wordt onder meer met behulp van een drone bekeken waar zich nog zogenoemde hotspots bevinden.

Door ANP

