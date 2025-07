Grote uitslaande brand in schuur in Sumar slaat over op paardenstallen

In het Friese Sumar is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uitgebroken. Volgens Veiligheidsregio Fryslân ging het om een uitslaande brand in een schuur aan de Greate Buorren, die snel oversloeg naar een naastgelegen paardenschuur en de woning.

De brand brak rond 05.00 uur uit. Toen de brandweer arriveerde, was de brand in de schuur al uitslaand, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer schaalde vervolgens op naar 'grote brand'. Het vuur sloeg daarna al snel over op de paardenstallen en het woonhuis. De woning had een rieten dak, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden.

Om het vuur te bestrijden, werd groot opgeschaald. "We zijn met drie ploegen aanwezig. Er is een hoogwerker en groot watertransport ingezet om de brand te bestrijden", aldus de woordvoerder. Inmiddels is de brand onder controle. "Maar we zullen nog dingen moeten slopen om alles af te kunnen blussen. De komende uren zijn we nog wel bezig."

Wakker van brand

De bewoners werden zelf wakker van de brand, waardoor ze op tijd hun woning konden verlaten. Ook konden ze daarna op tijd hun drie paarden in veiligheid brengen, aldus de woordvoerder. Er is niemand gewond geraakt. Wel was een ambulance aanwezig om te controleren of de bewoners niet te veel rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Op dit moment worden ze opgevangen door buurtbewoners.

Ondanks alle inspanningen heeft de brandweer niet kunnen voorkomen dat alle panden zijn verwoest.

Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.