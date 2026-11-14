Historische molen uit 1864 volledig verwoest door grote brand in Stiens

Een grote brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een historische molen in het Friese Stiens volledig verwoest. De Slagdijkstermolen uit 1864, ook bekend als de Slachdykster Mûne, ging in vlammen op en stortte volledig in. Ondanks de inzet van meerdere brandweerkorpsen kon het ruim 160 jaar oude bouwwerk niet worden gered.

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De brand aan de Slachtedyk werd rond 00.40 uur gemeld. Twee minuten later schaalde de brandweer al op naar grote brand. Volgens Fryslân Veilig was dat nodig om voldoende brandweerlieden en bluswater ter plaatse te krijgen.

Brandweerkorpsen uit Stiens, Sint Annaparochie en Hallum werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Ook kwamen een hoogwerker uit Leeuwarden en een speciale eenheid voor de aanvoer van bluswater uit Harlingen in actie. Daarnaast werden een droneteam uit Heerenveen en een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen.

Molen ruim 160 jaar oud

De Slagdijkstermolen werd in 1864 gebouwd en hield tot 1931 de Slagdijksterpolder, een gebied van ongeveer 500 hectare, droog. Daarna nam een motor het werk over. In 1935 werden de kap en de wieken verwijderd, maar de molenromp bleef in gebruik als onderkomen voor het poldergemaal.

In 2006 begon een restauratie van de historische molen. Een jaar later kreeg het bouwwerk zijn kap terug en later werden ook de wieken hersteld. Daardoor kon de molen opnieuw op windkracht draaien.