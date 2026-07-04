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Vrouw (61) overleden na felle flatbrand in binnenstad van Sneek

Brand

Vandaag, 07:50

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Bij een grote brand in een flat aan de Oude Koemarkt in de binnenstad van Sneek is zaterdagochtend een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De brand brak uit op de vierde verdieping van het appartementencomplex. De politie onderzoekt zowel de brand als het overlijden van de vrouw.

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De eerste melding kwam rond 05.05 uur binnen. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen uit het appartement. Vanwege de omvang van de brand en de ligging in de historische binnenstad rukte de brandweer met veel materieel uit. Rond 05.39 uur meldde Veiligheidsregio Fryslân dat de brand was geblust. Daarna vonden nog nabluswerkzaamheden plaats.

Bewoners van het appartementencomplex worden in de buurt opgevangen. De gemeente bekijkt samen met hen of zij kunnen terugkeren naar hun woning of dat andere opvang nodig is.

Politie doet onderzoek

De politie heeft de locatie tot plaats delict verklaard. Volgens Veiligheidsregio Fryslân zijn eerder die nacht al meerdere hulpverleningsdiensten op het adres geweest vanwege onrust.

Rechercheurs van Forensisch Opsporing doen onderzoek op de locatie. Ook spreken agenten met buurtbewoners. Volgens de politie wordt het onderzoek zorgvuldig uitgevoerd en kost dat tijd. Op dit moment is nog niet vastgesteld hoe de brand is ontstaan en hoe de 61-jarige vrouw om het leven is gekomen.

Door Redactie Hart van Nederland

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