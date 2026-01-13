Felle brand in hartje Leeuwarden: pand dreigt gedeeltelijk in te storten

In de historische binnenstad van Leeuwarden is in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur woedde in een woning aan de Grote Hoogstraat en zorgde voor flinke schade. De vlammen sloegen meters uit het dak toen de brandweer arriveerde. De brand is inmiddels onder controle maar volgens de Veiligheidsregio Fryslân staat de voorzijde van het pand op instorten.

De brand was korte tijd volledig uitslaand. De bovenste verdieping en het dak stonden in brand en de vlammen sloegen volgens het ANP over naar naastgelegen panden. De brandweer rukte met veel materieel uit om erger te voorkomen. Iets voor 06.00 uur meldden de hulpdiensten dat het grootste deel van de brand is geblust. Wel zijn er nog enkele kleine vuurhaarden waar de brandweer lastig bij kan komen.

Om een beter beeld te krijgen, kijkt een droneteam vanuit de lucht mee. De veiligheidsregio roept mensen op afstand te houden en de hulpdiensten de ruimte te geven. De inzet is vooral gericht op het beschermen van omliggende gebouwen.

Omliggende woningen ontruimd

Op de begane grond van het pand zit een horecazaak, meldt de veiligheidsregio. Op de eerste verdieping wonen geen mensen. Over mogelijke slachtoffers is op dit moment nog niets bekend.

Bewoners van omliggende panden moesten hun woning verlaten. Zij zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met nablussen.