Grote brand in flat Leeuwarden, bewoners geëvacueerd

In een flat aan de Trosdravik in Leeuwarden is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Rond 03.30 uur ging het mis in het zes verdiepingen tellende gebouw. Bewoners moesten midden in de nacht hun woning uit.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Een uur na het uitbreken van de brand was het vuur onder controle. De schade en schrik waren op dat moment al groot, vertellen bewoners in bovenstaande video.

Ambulance

Twee bewoners zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de veiligheidsregio bleef de brand beperkt tot één woning op de begane grond van de flat.

Omdat rook zich snel kan verspreiden, zijn alle andere verdiepingen gecontroleerd op koolmonoxide. Dat gebeurde uit voorzorg, om zeker te weten dat het veilig was voor bewoners om terug te keren.

Niet iedereen kan direct terug

Voor de meeste bewoners was er uiteindelijk groen licht om terug te gaan naar hun appartement. Voor een aantal mensen geldt dat nog niet. Voor hen wordt gezocht naar een andere plek om tijdelijk te verblijven.

Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht.