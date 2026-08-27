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Grote brand legt monumentale boerderij in Friesland volledig in as

Brand

Vandaag, 06:22

Een grote brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag de monumentale boerderij Vijverzathe in het Friese Jelsum volledig verwoest. Het pand uit 1890 stond leeg en er raakte niemand gewond.

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De brand brak rond 03.00 uur uit en was uitslaand, meldt Veiligheidsregio Fryslân. De schuur van de boerderij stortte in en het vuur sloeg over naar de woning ervoor. De brandweer bestreed het vuur van buitenaf en zette groot watertransport in om voldoende bluswater van grotere afstand aan te voeren.

Door rook en rondvliegende vonken werd de N357 tussen Leeuwarden en Stiens ter hoogte van Jelsum tijdelijk afgesloten. Ook de vliegbasis werd ingelicht over de rook en vonken. De N357 is inmiddels weer open, maar de parallelweg Brédyk blijft voorlopig afgesloten.

Boerderij stond al langere tijd leeg

De Vijverzathe was de voormalige boerderij van Jan Riedstra, die bekendstond als vastgoedman in Leeuwarden en geldschieter van voetbalclub Cambuur. Sinds zijn overlijden in 2009 stond de boerderij leeg.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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