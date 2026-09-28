Grote brand in Heerenveen: loods met frituurvet dreigt in te storten

Op een bedrijventerrein aan de Industrieweg in Heerenveen is maandagavond rond 20.00 uur een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak van een loods slaan. In de loods ligt onder meer frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen.

De brand was rond 21.15 uur onder controle, maar de brandweer is nog geruime tijd bezig met nablussen. Met behulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat brandweerlieden ook de laatste brandhaarden kunnen bereiken.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Door de gunstige wind trok de rook niet over de stad. Eerder werden bewoners opgeroepen om deuren en ramen gesloten te houden.

Oorzaak onbekend

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Volgens Omrop Fryslân woedde de brand in het gebouw van Royal Smilde, dat op die locatie margarines, oliën en vetten maakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend.