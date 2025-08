Grote brand in centrum Heerenveen onder controle

De brand in het centrum van Heerenveen is onder controle, meldt de brandweer. Die is nog wel bezig met nablussen. Volgens een woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen.

Het vuur woedde in een schuur tussen de Heideburen en de Pastoriestraat, in een stuk van de binnenstad met veel bebouwing. Uiteindelijk stonden meerdere schuurtjes in brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten uit hun huizen. Zij werden opgevangen in het gemeentehuis.

Geen woningen beschadigd

Er zijn geen woningen beschadigd geraakt door de brand, meldt de brandweer. Wel moet de brandweer nog metingen doen bij de huizen, dus mensen kunnen nog niet direct terug naar binnen. De NL-Alert die was verstuurd vanwege de rook wordt ingetrokken, aldus de woordvoerder.

ANP