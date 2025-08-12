Ouderen in Franeker halsoverkop uit bed door nachtelijke brand in serviceflat

In de nacht van maandag op dinsdag is brand uitgebroken in de flat Froonacker in Franeker, waar vooral ouderen wonen. De brand veroorzaakte veel rook, waardoor de brandweer besloot het hele gebouw te ontruimen. Rond 03.30 uur had de brandweer het vuur onder controle, zo meldt de Veiligheidsregio Fryslân.

De flat telt vier verdiepingen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stond het trappenhuis en meerdere verdiepingen vol rook. De evacuatie van de ouderen verliep volgens de woordvoerder rustig. Twee hoogwerkers kwamen uit voorzorg ter plaatse, maar hoefden uiteindelijk niet ingezet te worden.

Sommige bewoners zijn minder mobiel. Voor hen waren de speciale redvoertuigen opgeroepen, maar hulpverleners konden de evacuatie zonder die middelen afhandelen. De situatie bleef de hele tijd onder controle.

Tijdelijke opvanglocatie

Voor de bewoners werd aan de voorzijde van het gebouw de kantine ingericht als tijdelijke opvanglocatie. Daar kregen zij wat te drinken terwijl de brandweer haar werk deed.

Een aantal bewoners had rook ingeademd. Zij zijn op locatie gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over verwondingen is niets bekendgemaakt.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.