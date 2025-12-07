Volg Hart van Nederland
Zwaargewonde in brandende woning Lelystad

Vandaag, 16:11

In Lelystad is zaterdagavond een zwaargewonde gevonden in een brandende tussenwoning aan de Plantage. Rond 23.30 uur sloegen de vlammen uit het huis. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer daar woonde.

Brandweerlieden zijn na het blussen meteen verder gaan zoeken naar andere mensen in het pand, maar daarbij werd niemand meer aangetroffen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

De bovenverdieping van de tussenwoning is volledig verwoest. Ook aangrenzende huizen liepen schade op door de hitte en rook. Bewoners moesten korte tijd hun huis uit, zodat de brandweer kon controleren of er nog gevaar was.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

