Grote brand verwoest voormalige parenclub in Lelystad

Bij een voormalige parenclub aan het Kofschip in Lelystad is donderdagochtend brand uitgebroken. De brandweer is met drie blusvoertuigen aanwezig en maakt gebruik van een watertransportsysteem om voldoende bluswater ter plaatse te krijgen.

Het vuur in het leegstaande pand ontstond rond 05.45 uur. De Zuigerplasdreef en het fietspad langs die weg zijn afgesloten voor verkeer. Tijdens de brand explodeerde een gasfles, die vervolgens de lucht in werd geslingerd. Niemand raakte gewond.

Even leek het erop dat een nabijgelegen school niet open kon gaan. Na overleg is besloten dat dit toch mogelijk was, aldus de veiligheidsregio. De rook veroorzaakt geen problemen voor omwonenden. Het pand is niet meer te redden; de brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden.