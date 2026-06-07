Felle brand verwoest steiger bij recreatieplas in Emmeloord

Een grote zwemsteiger bij recreatieplas Wellerwaard in Emmeloord is in de nacht van zaterdag op zondag grotendeels afgebrand. De brand werd rond 01:50 uur ontdekt. Bij aankomst stond een gedeelte van ruim twintig meter van de steiger in lichterlaaie.

Het blussen verliep moeizaam omdat het vuur ook aan de onderkant van de steiger woedde en lastig bereikbaar was. Daarom moest een deel van de steiger worden gesloopt. Rond 03:30 uur was de brand uit.

Kampeerders van het Uit-jeTent festival bij het strand hadden last van de rook. Vermoedelijk is de brand ontstaan door vuurwerk dat rond middernacht na een bruiloft op de steiger werd afgestoken. Door de schade zijn de steiger en het trappetje aan de zuidkant van de Wellerwaard voorlopig niet te gebruiken.