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Meerdere woningen in flat Valkenswaard ontruimd na brand in spouwmuur

Brand

Vandaag, 14:19

Naar aanleiding van een brand in een flat in Valkenswaard zijn zes woningen ontruimd. De brandweer is momenteel bezig met het blussen van de brand, maar aangezien het vuur woedt in de spouwmuren verloopt het blussen moeizaam.

Ongeveer 25 mensen, die als gevolg van de ontruimingen weg moesten, worden elders opgevangen. Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen.

Rond 14.00 uur mochten de bewoners van meerdere woningen weer terug naar huis. De bewoners van de hoekwoningen kunnen nog niet terugkeren en worden elders opgevangen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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