Flat in Krommenie ontruimd na vondst explosief bij brand

Een appartementencomplex aan de Heiligeweg in Krommenie is maandagmiddag ontruimd nadat na een brand in een van de woningen een explosief was aangetroffen. Een 39-jarige man is aangehouden, meldt de politie.

De melding van de brand kwam om 13.50 uur binnen bij de politie. Het vuur brak uit in een flatwoning aan de Heiligeweg en werd door de brandweer geblust. Tijdens het blussen vonden de hulpdiensten een explosief in dezelfde woning. Uit voorzorg is het hele flatgebouw ontruimd.

De brand is inmiddels geblust, maar de politie onderzoekt nog of het object daadwerkelijk een explosief is en of het iets te maken heeft met het ontstaan van de brand. Het flatgebouw blijft voorlopig afgezet terwijl het onderzoek doorgaat. Wanneer dit zal zijn afgerond, is nog niet duidelijk.