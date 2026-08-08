Familie met handen in het haar: 1,5 jaar na woningbrand nog steeds geen zicht op hulp

De familie Westdijk, Marco, Natasja en hun twee kinderen van 19 en 21 jaar oud, leeft al anderhalf jaar in een rollercoaster. In december 2024 brak er een hevige brand uit in het huis van de buren. De brand sloeg over en bij de bluswerkzaamheden raakte het huis nog meer beschadigd. Maar de situatie nu lijkt uitzichtloos.

Het leidde tot het begin van een juridische patstelling, waarbij de familie Westdijk steeds tussen wal en schip valt. Ze betalen al anderhalf jaar lang de hypotheek, maar hebben nog steeds geen zicht op een nieuw vast verblijf. Ze zijn al vijf keer verhuisd naar een tijdelijk onderkomen. "Je wilt weer een eigen plekje, dat veilig voelt", zegt Natasja tegen Hart van Nederland. "Het is allemaal on-hold, we wachten maar."

Renovatie

Het pand van de buren wordt gesloopt, maar van Marco en Natasja niet. Het voorstel van de verzekeraar is namelijk om het pand van de familie Westdijk te herstellen, maar keert daardoor wel een lager bedrag uit. Dat is geen optie voor de familie. "Je kan gewoon failliet gaan door een brand waar je niks aan kan doen. "

Het hele verhaal van de familie zie je in bovenstaande video.