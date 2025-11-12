Het is iedereen ergste nachtmerrie: door een brand zijn al je spullen, eigenlijk je hele leven, binnen enkele minuten weg. Het overkwam Fabienne Key uit Nieuwkoop vanmorgen. En dat door een elektrisch warmtekussen. "Het is heel eng, dat het binnen een paar minuten zo erg is geworden."

De 'er' zit in de maand, dus dat betekent dat het soms wat kouder is. Sommige mensen zetten de verwarming aan, doen een lekkere warmte trui aan of pakken een elektrische deken of kussen erbij dat ze kan verwarmen. Zo ook Fabienne, die het vanochtend ook 'gewoon even koud had'. "Ik stopte het stoomwarmtekussen in de oplader omdat hij leeg was en twee uur later hoorde ik een knal", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Er kwamen vonkjes uit het kussen."

Naar buiten

Uit reflex pakt ze het kussen op, maakt de deur open en gooit het naar buiten. Enkele tellen later wilt ze terug naar binnen lopen, maar ziet ze dat de bank en nog veel meer al in lichterlaaie staan. "Ik heb mijn kat en telefoon gepakt en toen ben ik naar buiten gegaan. Het ging zo snel, ik weet niet eens meer hoe ik de deur heb opengemaakt."

1:24 Fabienne's huis is verwoest na brand met warmtekussen: 'Het ging zo snel'

Haar buurman Lenn Pieterse werd wakker van het brandalarm en ziet metershoge steekvlammen uit de deur van zijn buurvrouw komen. "Ze kwamen gewoon boven het dak uit, het was heel eng om te zien.", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Alles is zwart geblakerd: de woonkamer en een slaapkamer met name. Ze heeft geluk gehad dat het hierbij is gebleven."

Duur kussen

Een goedkoop kussen van een Aziatische website was het niet, sterker nog het was een duur merkkussen. "Toen ik hem kocht had ik daar al bewust over nagedacht, dat ik wel eentje van goede kwaliteit wilde hebben", aldus Fabienne. Toch is het dus misgegaan.

"Laat het een goeie waarschuwing zijn voor mensen: het is een leuk cadeautje, maar wees er voorzichtig mee. Het kan dus ook met dit soort exemplaren gebeuren." Vrienden hebben inmiddels een crowdfunding opgestart voor haar.