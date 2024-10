Explosies en vlammenzee in woonwijk Apeldoorn, schuren en woning geraakt

Afgelopen nacht zijn bewoners aan het Kasteel in Apeldoorn opgeschrikt door meerdere harde knallen en een felle brand. Rond 0.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen bij de brandweer, die meteen uitrukte met een blusvoertuig en een waterwagen. Ter plekke bleken vier schuurtjes volledig in brand te staan. Vanwege de metershoge vlammen en vonkenregen werd al snel opgeschaald naar 'middelbrand', en werd een extra blusvoertuig ingezet.

Volgens een 112-verslaggever hoorden bewoners eerst meerdere knallen, vermoedelijk door ontploffende gasflessen die in een van de schuren stonden. Daarna sloegen de vlammen om zich heen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur verder oversloeg, maar een woning raakte wel beschadigd: een ruit barstte door de intense hitte.

De gasflessen zijn door de brandweer veiliggesteld en afgekoeld. Gelukkig hoefde niemand naar het ziekenhuis, maar meerdere bewoners zijn wel ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken, nadat zij rook hadden ingeademd tijdens bluspogingen. Een buurtbewoonster vertelt dat het "angstige momenten waren", vooral door de nabijheid van de hoge vlammen bij de huizen.

Onderzoek

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, en de politie doet samen met de brandweer onderzoek. Mogelijke brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. De schade in de achtertuinen van de getroffen woningen is aanzienlijk; vier schuren zijn volledig verwoest.