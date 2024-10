Explosie in woning Eindhoven, drie gewonden

Een enorme explosie heeft donderdagavond bij een woning aan het Hefveld in Eindhoven grote schade veroorzaakt. Drie personen zijn gewond geraakt, een deel van de gevel ligt uit het pand. Mogelijk is er sprake van een explosief.

In de straat ligt namelijk iets dat lijkt op een mortiergranaat, schrijft Omroep Brabant. Het pand is zwaar beschadigd en ook de woning van de buren lijkt geraakt. Mogelijk liggen er in de woning zelf nog meer explosieven. Er kwamen drie ambulances naar de straat toegesneld na de knal. Drie personen liepen verwondingen op, een van het moest naar het ziekenhuis.

De straat is afgesloten voor onderzoek.