Explosie in opvanghotel in Delft: stuk van gevel weggeblazen

In Delft is zaterdagochtend forse schade ontstaan door een explosie in een opvanglocatie voor asielzoekers. Het incident vond plaats in een voormalig hotel aan de Kleveringweg, dat op dit moment dienstdoet als tijdelijke woonplek. Een deel van de gevel op de vijfde verdieping werd door de knal weggeblazen. Onderaan het pand liggen bakstenen, isolatiemateriaal en delen van een raamkozijn.

Volgens de veiligheidsregio moesten alle bewoners het pand kort verlaten. "Maar voor de brandweer was er niet veel te doen", zegt een woordvoerder. Op beelden is te zien dat de schade aan de gevel aanzienlijk is.

Elektrische step

Regionale nieuwssite Regio15 meldt dat de explosie mogelijk werd veroorzaakt door een elektrische step die in brand is gevlogen. Op beelden is te zien dat er een step verbrand buiten het pand ligt. De veiligheidsregio kan nog niet bevestigen of de step iets te maken heeft met de knal.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te houden. Niemand is gewond geraakt bij het incident.