School in Haarlem zwaar beschadigd door explosie en brand

Een felle brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een school aan de Stresemannlaan in Haarlem in de as gelegd. Getuigen hoorden rond 04.15 uur een harde knal, vermoedelijk van een explosie, waarna het gebouw snel in lichterlaaie stond.

De vlammen sloegen metershoog uit het pand en een dikke rookwolk trok over de buurt. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur onder controle te krijgen. Meerdere blusvoertuigen en hoogwerkers werden ingezet.

Vanwege de heftige brand moesten enkele straten in de omgeving worden afgesloten voor verkeer. Bewoners werden op afstand gehouden terwijl de hulpdiensten hun werk deden.

Schade is enorm

Rond 05.40 uur wist de brandweer het vuur te blussen, maar de schade aan het schoolgebouw is enorm. Het pand is zwaar getroffen en lijkt grotendeels verwoest.

De politie onderzoekt de toedracht van de brand en kijkt naar de oorzaak van de explosie die voorafging aan de vuurzee. Of er sprake is van brandstichting, is nog niet duidelijk. Niemand is gewond geraakt bij de brand.